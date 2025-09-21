Κατάλογος Εταιρειών
Allied Universal
Allied Universal Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Allied Universal κυμαίνεται από $48.5K έως $67.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Allied Universal. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$52.4K - $61K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$48.5K$52.4K$61K$67.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Allied Universal?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Allied Universal φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $67,830. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Allied Universal για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι $48,450.

Άλλοι Πόροι