Uplift Gehälter

Uplifts Gehaltsbereich reicht von $83,200 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $228,850 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uplift . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025