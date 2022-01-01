Unternehmensverzeichnis
NEXT Trucking
NEXT Trucking Gehälter

NEXT Truckings Gehaltsbereich reicht von $100,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst am unteren Ende bis $180,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NEXT Trucking. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Produktmanager
Median $180K
Business-Analyst
$101K
Produktdesigner
$162K

Software-Ingenieur
$164K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei NEXT Trucking ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NEXT Trucking beträgt $162,938.

