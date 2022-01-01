Upgrade Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Upgrades Gehaltsbereich reicht von $54,880 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensanalyst am unteren Ende bis $211,050 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Upgrade. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Software-Ingenieur
Median $143K
Produktmanager
Median $207K
Datenwissenschaftler
Median $116K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Unternehmensanalyst
$54.9K
Datenanalyst
$90.5K
Finanzanalyst
$88.2K
Personalwesen
$79.7K
Produktdesigner
$129K
Personalvermittler
$95.6K
Software-Engineering-Manager
$211K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Upgrade unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Upgrade ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $211,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Upgrade beträgt $105,800.

