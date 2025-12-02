Unternehmensverzeichnis
Technicolor
Technicolor Software-Engineering-Manager Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Technicolors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$152K - $177K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$141K$152K$177K$197K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Technicolor?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Technicolor in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £147,849. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Technicolor für die Position Software-Engineering-Manager in United Kingdom beträgt £105,606.

