StockX Gehälter

StockXs Gehaltsbereich reicht von $85,570 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $472,625 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von StockX. Zuletzt aktualisiert: 10/14/2025
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei StockX unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
