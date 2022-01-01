StockX Gehälter

StockXs Gehaltsbereich reicht von $85,570 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $472,625 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von StockX . Zuletzt aktualisiert: 10/14/2025