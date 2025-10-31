Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei StockX reicht von $236K pro year für Senior Software Engineer bis $257K pro year für Technical Lead. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $174K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für StockXs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei StockX unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)