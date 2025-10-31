Die Produktmanager-Vergütung in United States bei StockX beträgt $280K pro year für Senior Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $165K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für StockXs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$280K
$175K
$100K
$5K
Product Manager Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei StockX unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)