Stats Perform
Stats Perform Gehälter

Stats Performs Gehaltsbereich reicht von $34,667 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $135,675 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Stats Perform. Zuletzt aktualisiert: 9/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $54.6K
Informationstechnologe (IT)
$34.7K
Produktmanager
$136K

FAQ

Медианното годишно общо възнаграждение в Stats Perform е $54,571.

