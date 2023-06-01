Unternehmensverzeichnis
Shortcut Gehälter

Shortcuts Gehaltsbereich reicht von $83,018 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $231,150 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shortcut. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Produktdesigner
$83K
Software-Ingenieur
$231K
Lösungsarchitekt
$85.4K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shortcut ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $231,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shortcut beträgt $85,425.

Weitere Ressourcen