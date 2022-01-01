Unternehmensverzeichnis
Roblox
Roblox Gehälter

Roblox's Gehaltsbereich reicht von $19,386 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Grafikdesigner am unteren Ende bis $1,200,556 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Roblox. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

Machine-Learning-Ingenieur

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Netzwerkingenieur

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Produktions-Softwareingenieur

Sicherheits-Softwareingenieur

Site Reliability Engineer

Videospiel-Softwareingenieur

Produktmanager
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
Recruiter
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

Technischer Recruiter

Produktdesigner
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

UX-Designer

Data Scientist
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
Software Engineering Manager
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
Finanzanalyst
Median $185K
Marketing
Median $260K
Verwaltungsassistent
$141K
Business Analyst
$161K
Data Science Manager
$564K
Grafikdesigner
$19.4K
Personalwesen
$281K
Informationstechnologe (IT)
$275K
Produktdesign-Manager
$467K
Programmmanager
$296K
Cybersicherheitsanalyst
$318K
Technischer Programm-Manager
$274K
Technischer Redakteur
$191K
Vertrauen und Sicherheit
$228K
Risikokapitalgeber
$653K
Fehlt Ihre Position?

Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktientyp
RSU

Bei Roblox unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:

  • 33% wird erworben im 1st-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% wird erworben im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% wird erworben im 3rd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
RSU

Bei Roblox unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Andere Ressourcen