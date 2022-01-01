Shopify Gehälter

Shopifys Gehaltsbereich reicht von $40,655 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $367,054 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shopify . Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025