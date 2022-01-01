Unternehmensverzeichnis
Shopify Gehälter

Shopifys Gehaltsbereich reicht von $40,655 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $367,054 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shopify. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobile Softwareentwickler

Frontend-Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produktmanager
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produktdesigner
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX-Designer

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Software-Engineering-Manager
L7 $264K
L8 $367K
Kundenservice
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Data-Science-Manager
L7 $221K
L8 $279K
Finanzanalyst
L5 $90.4K
L6 $121K
Business-Analyst
Median $97.9K
Vertriebsingenieur
Median $151K
Geschäftsabläufe
Median $350K
Marketing-Operations
Median $102K
Personalvermittler
Median $130K
Lösungsarchitekt
Median $105K

Datenarchitekt

Cloud-Sicherheitsarchitekt

Manager für Geschäftsabläufe
Median $106K
Personalwesen
Median $90K
Vertrieb
Median $87.4K
Technischer Programmmanager
Median $276K
Technischer Redakteur
Median $66.7K
Geschäftsentwicklung
Median $326K
Produktdesign-Manager
Median $315K
Programmmanager
Median $150K
Cybersicherheitsanalyst
Median $109K
Buchhalter
$89.6K
Verwaltungsassistent
$41K
Stabschef
$109K
Texter
$52.6K
Datenanalyst
$164K
Grafikdesigner
$149K
Informationstechnologe (IT)
$104K
Unternehmensberater
$241K
Projektmanager
$69.6K
UX-Forscher
Median $100K
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Shopify unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Shopify unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (100.00% jährlich)

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Shopify unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Shopify ist Software-Engineering-Manager at the L8 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $367,054. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Shopify beträgt $115,356.

