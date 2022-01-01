Synopsys Gehälter

Synopsyss Gehaltsbereich reicht von $21,220 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Redakteur am unteren Ende bis $413,667 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Synopsys . Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025