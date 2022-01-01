Unternehmensverzeichnis
Synopsys Gehälter

Synopsyss Gehaltsbereich reicht von $21,220 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Redakteur am unteren Ende bis $413,667 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Synopsys. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Hardware-Ingenieur
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC-Ingenieur

SoC-Ingenieur

FPGA-Ingenieur

Software-Ingenieur
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktions-Softwareentwickler

Forschungswissenschaftler

Produktmanager
69 $284K
100 $343K

Cybersicherheitsanalyst
Median $121K
Software-Engineering-Manager
69 $317K
100 $414K
Lösungsarchitekt
Median $310K

Datenarchitekt

Cloud-Sicherheitsarchitekt

Technischer Programmmanager
Median $45.5K
Elektroingenieur
Median $326K
Produktdesigner
Median $145K
Produktdesign-Manager
Median $330K
Datenwissenschaftler
Median $154K
Vertrieb
Median $331K
Programmmanager
Median $357K
Business-Analyst
$140K
Kundenservice
$87.1K
Customer Success
$90.5K
Datenanalyst
$45.2K
Data-Science-Manager
$159K
Finanzanalyst
$151K
Personalwesen
$270K
Informationstechnologe (IT)
$34.6K
Unternehmensberater
$257K
Marketing
$175K
Maschinenbauingenieur
$39.9K
Projektmanager
$146K
Vertriebsingenieur
$120K
Technischer Redakteur
$21.2K
UX-Forscher
$193K
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Synopsys unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Synopsys ist Software-Engineering-Manager at the 100 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $413,667. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Synopsys beträgt $166,156.

Weitere Ressourcen