Unternehmensverzeichnis
Guidewire Software
Guidewire Software Gehälter

Guidewire Softwares Gehaltsbereich reicht von $16,768 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $371,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Guidewire Software. Zuletzt aktualisiert: 10/19/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $256K
Software-Engineering-Manager
Median $371K

Lösungsarchitekt
Median $230K

Data Architect

Personalvermittler
Median $122K
Vertrieb
Median $313K
Technischer Programmmanager
Median $204K
Buchhalter
$263K
Datenanalyst
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
People-Operations
$277K
Produktdesigner
$193K
Produktmanager
$137K
Programmmanager
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

24%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Guidewire Software unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 24% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.00% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Guidewire Software ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $371,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Guidewire Software beträgt $218,891.

