Guidewire Software Gehälter

Guidewire Softwares Gehaltsbereich reicht von $16,768 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $371,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Guidewire Software. Zuletzt aktualisiert: 10/19/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
24%
JAHR 4
Bei Guidewire Software unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
24% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.00% vierteljährlich)
