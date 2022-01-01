Unternehmensverzeichnis
Pluralsight
Pluralsight Gehälter

Pluralsights Gehaltsbereich reicht von $62,559 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager am unteren Ende bis $425,850 für einen Customer Success am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Pluralsight. Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025

Software-Ingenieur
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack Software-Entwickler

Produktmanager
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Datenwissenschaftler
Median $157K

Unternehmensanalyst
Median $86K
Customer Success
$426K
Informationstechnologe (IT)
$80K
Marketing-Operations
$102K
Produktdesign-Manager
$241K
Projektmanager
$87.1K
Vertrieb
Median $125K
Vertriebsingenieur
$136K
Software-Engineering-Manager
$62.6K
Lösungsarchitekt
$136K
Technischer Programmmanager
$116K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pluralsight unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Pluralsight ist Customer Success at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $425,850. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pluralsight beträgt $135,675.

