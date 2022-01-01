Pluralsight Gehälter

Pluralsights Gehaltsbereich reicht von $62,559 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Engineering-Manager am unteren Ende bis $425,850 für einen Customer Success am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Pluralsight . Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025