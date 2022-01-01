Unternehmensverzeichnis
VTS
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

VTS Gehälter

VTSs Gehaltsbereich reicht von $88,200 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensanalyst am unteren Ende bis $850,944 für einen Personalvermittler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VTS. Zuletzt aktualisiert: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $115K

Full-Stack Software-Entwickler

Software-Engineering-Manager
Median $155K
Produktdesigner
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Produktmanager
Median $116K
Unternehmensanalyst
$88.2K
Kundenservice
$118K
Customer Success
$179K
Datenwissenschaftler
$161K
Hardware-Ingenieur
$107K
Projektmanager
$114K
Personalvermittler
$851K
Vertrieb
$189K
Vertriebsingenieur
$161K
Cybersicherheitsanalyst
$116K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VTS unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VTS unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei VTS ist Personalvermittler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $850,944. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VTS beträgt $116,920.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für VTS gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen