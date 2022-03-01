Unternehmensverzeichnis
MTS
MTS Gehälter

MTS's Gehaltsbereich reicht von $13,866 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $83,421 für einen Data Science Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MTS. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-Ingenieur

Frontend-Softwareingenieur

Machine-Learning-Ingenieur

Backend-Softwareingenieur

Software-Qualitätssicherungsingenieur

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Data Scientist
Median $35K
Business Analyst
Median $30.6K

Datenanalyst
Median $14.7K
Produktdesigner
Median $30.4K
Produktmanager
Median $48.4K
Software Engineering Manager
Median $66.7K
Projektmanager
Median $13.9K
Data Science Manager
Median $83.4K
Verwaltungsassistent
$81.1K
Finanzanalyst
$18.7K
Personalwesen
$16.6K
Informationstechnologe (IT)
$57.3K
Unternehmensberater
$47.6K
Marketing
$27.3K
Produktdesign-Manager
$68.3K
Lösungsarchitekt
$61.9K
Technischer Programm-Manager
$44.5K
FAQ

The highest paying role reported at MTS is Data Science Manager with a yearly total compensation of $83,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MTS is $44,476.

