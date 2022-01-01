Unternehmensverzeichnis
Airtel India
Airtel India Gehälter

Airtel Indias Gehaltsbereich reicht von $3,631 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations am unteren Ende bis $113,207 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Airtel India. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Software-Ingenieur
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Produktmanager
Median $42K
Software-Engineering-Manager
Median $113K

Datenwissenschaftler
Median $36.8K
Unternehmensanalyst
Median $21.3K
Geschäftsentwicklung
$45.5K
Datenanalyst
$35.2K
Finanzanalyst
$7.5K
Personalwesen
$16.4K
Informationstechnologe (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Marketing-Operations
$3.6K
Produktdesigner
Median $29K
Produktdesign-Manager
$67.8K
Projektmanager
$34.2K
Vertrieb
$14.7K
Cybersicherheitsanalyst
$12K
Lösungsarchitekt
$49.4K

Datenarchitekt

Gesamtvergütung
$25.9K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Airtel India ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $113,207. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Airtel India beträgt $31,578.

