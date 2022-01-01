Unternehmensverzeichnis
BT
BT Gehälter

BT's Gehaltsbereich reicht von $7,650 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $256,275 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BT. Zuletzt aktualisiert: 8/20/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $20.3K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Informationstechnologe (IT)
Median $43.6K
Stabschef
$88.3K

Kundenservice
$29.2K
Datenanalyst
$7.7K
Data Science Manager
$47.8K
Data Scientist
$17.5K
Finanzanalyst
$88.3K
Hardware-Ingenieur
$119K
Personalwesen
$48.4K
Rechtswesen
$184K
Marketing
$107K
Produktdesigner
$42.7K
Produktmanager
$73.2K
Programmmanager
$113K
Projektmanager
$9.4K
Vertrieb
$256K
Cybersicherheitsanalyst
$80.1K
Software Engineering Manager
$61K
Lösungsarchitekt
$52.3K

Datenarchitekt

Technischer Programm-Manager
$74.2K
Technischer Redakteur
$10.9K
UX-Forscher
$81.5K
FAQ

The highest paying role reported at BT is Vertrieb at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BT is $61,004.

Andere Ressourcen