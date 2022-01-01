MicroStrategy Gehälter

MicroStrategys Gehaltsbereich reicht von $107,100 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $320,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MicroStrategy . Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025