MicroStrategy
MicroStrategy Gehälter

MicroStrategys Gehaltsbereich reicht von $107,100 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $320,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von MicroStrategy. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $320K
Verwaltungsassistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business-Analyst
$129K
Datenwissenschaftler
$225K
Produktdesigner
$107K
Produktmanager
$286K
Projektmanager
$200K
Vertrieb
$209K
Vertriebsingenieur
Median $263K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei MicroStrategy ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $320,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei MicroStrategy beträgt $208,950.

Weitere Ressourcen