MicroStrategy
    • Über uns

    Founded in 1989 by Michael J. Saylor and Sanju Bansal, the firm develops software to analyze internal and external data in order to make business decisions and to develop mobile apps.

    microstrategy.com
    Website
    1989
    Gründungsjahr
    3,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $250M-$500M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

