Unternehmensverzeichnis
Citrix
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Citrix Gehälter

Citrixs Gehaltsbereich reicht von $25,125 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $224,420 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Citrix. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Produktmanager
Median $220K
Software-Engineering-Manager
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Marketing
Median $182K
Lösungsarchitekt
Median $123K

Cloud Architect

Business-Analyst
$121K
Kundenservice
$25.1K
Customer Success
$63.6K
Datenanalyst
$25.3K
Data-Science-Manager
$94.4K
Datenwissenschaftler
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Unternehmensberater
$189K
Marketing-Operations
$111K
Produktdesigner
$180K
Produktdesign-Manager
$224K
Programmmanager
$148K
Vertriebsingenieur
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Technischer Programmmanager
$79.2K
Technischer Redakteur
$28.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

33.33%

JAHR 1

33.33%

JAHR 2

33.33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Citrix unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.33% jährlich)

  • 33.33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.33% jährlich)

  • 33.33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.33% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Citrix ist Produktdesign-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $224,420. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Citrix beträgt $102,458.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Citrix gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen