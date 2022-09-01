Unternehmensverzeichnis
McGraw Hill
McGraw Hill Gehälter

McGraw Hills Gehaltsbereich reicht von $10,816 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $213,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von McGraw Hill. Zuletzt aktualisiert: 9/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $138K

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktdesigner
Median $100K
Produktmanager
Median $120K

UX-Forscher
Median $100K
Software-Engineering-Manager
Median $213K
Datenwissenschaftler
$184K
Marketing
$180K
Vertrieb
$10.8K
Technischer Programmmanager
$185K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei McGraw Hill ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $213,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei McGraw Hill beträgt $137,500.

