Hired
Hired Gehälter

Hireds Gehaltsbereich reicht von $115,575 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $447,750 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Hired. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Software-Ingenieur
Median $170K
Datenanalyst
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Data-Science-Manager
$201K
Datenwissenschaftler
$172K
Produktmanager
$448K
Vertrieb
$149K
Software-Engineering-Manager
$201K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Hired ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $447,750. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Hired beträgt $171,240.

Weitere Ressourcen