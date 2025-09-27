Unternehmensverzeichnis
Helsing
Helsing Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United Kingdom bei Helsing beläuft sich auf £139K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Helsings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Median-Paket
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£139K
Stufe
L3
Grundgehalt
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bonus
£0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Helsing?

£121K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Helsing unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Helsing in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £257,906. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Helsing für die Position Software-Ingenieur in United Kingdom beträgt £134,409.

Weitere Ressourcen