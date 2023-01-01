Helsing Gehälter

Helsings Gehaltsbereich reicht von $166,892 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $254,285 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Helsing. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025
Bei Helsing unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
