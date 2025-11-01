Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Grainger reicht von $264K pro year für Senior Software Engineering Manager bis $340K pro year für Director. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $230K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Graingers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
