City of Seattle
City of Seattle Gehälter

City of Seattles Gehaltsbereich reicht von $96,361 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $201,000 für einen Elektroingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von City of Seattle. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Informationstechnologe (IT)
Median $135K
Manager für Geschäftsabläufe
$172K
Business-Analyst
$161K

Bauingenieur
$127K
Elektroingenieur
$201K
Programmmanager
$105K
Projektmanager
$153K
Software-Ingenieur
$152K
Technischer Programmmanager
$96.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei City of Seattle ist Elektroingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei City of Seattle beträgt $152,235.

