Die durchschnittliche Chemieingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Cepheid reicht von $111K bis $151K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cepheids Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/4/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$118K - $143K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$111K$118K$143K$151K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Verfahrensingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Chemieingenieur bei Cepheid in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $150,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cepheid für die Position Chemieingenieur in United States beträgt $110,500.

