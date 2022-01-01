Unternehmensverzeichnis
2U
2U Gehälter

2U's Gehaltsbereich reicht von $64,631 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $295,764 für einen Finanzanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von 2U. Zuletzt aktualisiert: 8/10/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-Stack-Softwareingenieur

Site Reliability Engineer

Produktmanager
Median $133K
Business Analyst
$123K

Datenanalyst
$86.1K
Data Scientist
$199K
Finanzanalyst
$296K
Personalwesen
$127K
Marketing
$150K
Marketing-Betrieb
$103K
Produktdesigner
$80.9K
Programmmanager
$92.2K
Projektmanager
$64.6K
Cybersicherheitsanalyst
$144K
Software Engineering Manager
$224K
UX-Forscher
$216K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei 2U gemeldet wurde, ist Finanzanalyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $295,764. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei 2U gemeldet wurde, beträgt $130,066.

