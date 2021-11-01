Unternehmensverzeichnis
Cepheid
Cepheid Gehälter

Cepheid's Gehaltsbereich reicht von $68,340 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $196,015 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cepheid. Zuletzt aktualisiert: 8/17/2025

Maschinenbauingenieur
Median $140K
Software-Ingenieur
Median $144K
Buchhalter
Biomedizintechniker
Chemieingenieur
Prozessingenieur

Kundenservice
$68.3K
Data Scientist
$151K
Finanzanalyst
$147K
Hardware-Ingenieur
$171K
Marketing-Betrieb
$112K
Produktmanager
$163K
Programmmanager
$196K
Projektmanager
$168K
Umsatz-Betrieb
$181K
Technischer Programm-Manager
$171K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Cepheid gemeldet wurde, ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $196,015. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Cepheid gemeldet wurde, beträgt $150,750.

