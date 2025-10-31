Capital One Risikokapitalgeber Gehälter

Das mittlere Risikokapitalgeber-Vergütungspaket in United States bei Capital One beläuft sich auf $122K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Capital Ones Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Median-Paket Capital One Principal Richmond, VA Gesamt pro Jahr $122K Stufe L3 Grundgehalt $122K Stock (/yr) $0 Bonus $0 Jahre im Unternehmen 4 Jahre Jahre Erfahrung 5 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart Options Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Capital One ?

