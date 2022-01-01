Unternehmensverzeichnis
Capital One
Capital One Gehälter

Capital Ones Gehaltsbereich reicht von $46,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $523,333 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Capital One. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS-Entwickler

Mobile Softwareentwickler

Frontend-Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Sicherheits-Softwareentwickler

Forschungswissenschaftler

Produktmanager
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Business-Analyst
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Datenanalyst
Median $120K
Software-Engineering-Manager
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Datenwissenschaftler
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektmanager
Median $110K
Produktdesigner
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX-Designer

Mobile Designer

Finanzanalyst
Median $120K

Risikoanalyst

Betrugsanalyst

Data-Science-Manager
Median $251K
Cybersicherheitsanalyst
Median $175K

Technologie-Risikoanalyst

Personalwesen
Median $110K
Technischer Programmmanager
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Personalvermittler
Median $120K
Lösungsarchitekt
Median $265K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Risikokapitalgeber
Median $152K

Principal

Associate

Stabschef
Median $150K
Vertrieb
Median $184K
Buchhalter
Median $100K

Technischer Buchhalter

Unternehmensberater
Median $118K
Geschäftsabläufe
Median $177K
Kundenservice
Median $46K
Informationstechnologe (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Programmmanager
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX-Forscher
Median $133K
Manager für Geschäftsabläufe
Median $90.5K
Investmentbanker
Median $110K
Geschäftsentwicklung
Median $136K
Marketing-Operations
Median $96K
Verwaltungsassistent
$65.5K
Unternehmensentwicklung
$166K
Customer Success
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafikdesigner
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
Options

Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Capital One ist Produktmanager at the Vice President level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $523,333. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Capital One beträgt $149,509.

