Capital One Gehälter

Capital Ones Gehaltsbereich reicht von $46,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $523,333 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Capital One. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025
iOS-Entwickler
Mobile Softwareentwickler
Frontend-Softwareentwickler
Machine Learning Engineer
Backend-Softwareentwickler
Full-Stack-Softwareentwickler
Netzwerkingenieur
Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)
Dateningenieur
Produktions-Softwareentwickler
Sicherheits-Softwareentwickler
Forschungswissenschaftler
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Capital One unterliegen Options einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.