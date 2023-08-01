Unternehmensverzeichnis
BC Hydro
BC Hydro Gehälter

BC Hydros Gehaltsbereich reicht von $64,604 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $96,767 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von BC Hydro. Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025

Elektroingenieur
$89.1K
Personalwesen
$65.5K
Maschinenbauingenieur
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektmanager
$68.3K
Technischer Programmmanager
$96.8K
FAQ

BC Hydro薪资最高的职位是Technischer Programmmanager at the Common Range Average level，年度总薪酬为$96,767。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
BC Hydro的年度总薪酬中位数为$68,290。

