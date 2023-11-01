Unternehmensverzeichnis
ArcelorMittal
ArcelorMittal Gehälter

ArcelorMittals Gehaltsbereich reicht von $12,781 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing in Morocco am unteren Ende bis $197,936 für einen Information Technologist (IT) in Luxembourg am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ArcelorMittal. Zuletzt aktualisiert: 10/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $85.9K
Business-Analyst
$74K
Chemieingenieur
$18.1K

Datenwissenschaftler
$70.8K
Finanzanalyst
$95.8K
Grafikdesigner
$45.2K
Personalwesen
$85.7K
Information Technologist (IT)
$198K
Marketing
$12.8K
Projektmanager
$57.9K
Lösungsarchitekt
$107K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ArcelorMittal ist Information Technologist (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $197,936. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ArcelorMittal beträgt $73,963.

