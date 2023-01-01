Unternehmensverzeichnis
Anthropic
Anthropic Gehälter

Anthropic's Gehaltsbereich reicht von $311,933 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $642,600 für einen Geschäftsbetrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Anthropic. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Geschäftsbetrieb
$643K
Informationstechnologe (IT)
$322K

Marketing
$312K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Anthropic unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Anthropic gemeldet wurde, ist Geschäftsbetrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $642,600. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Anthropic gemeldet wurde, beträgt $525,821.

Andere Ressourcen