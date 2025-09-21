Unternehmensverzeichnis
Allied Universal
Allied Universal Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in United Arab Emirates bei Allied Universal reicht von AED 136K bis AED 190K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Allied Universals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Allied Universal in United Arab Emirates liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von AED 190,444. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Allied Universal für die Position Projektmanager in United Arab Emirates beträgt AED 136,031.

