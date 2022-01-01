Virksomhedsoversigt
Treasure Data Lønninger

Treasure Data's løn spænder fra $75,750 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $225,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Treasure Data. Sidst opdateret: 10/26/2025

Software Ingeniør
Median $195K
Produktleder
Median $225K
Dataanalytiker
$81.6K

Data Scientist
$111K
Marketing
$222K
Produktdesigner
$145K
Salg
$205K
Salgsingeniør
$102K
Software Engineering Leder
$208K
Løsningsarkitekt
$196K
Technical Account Manager
$173K
Teknisk Programleder
$75.7K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Treasure Data er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $225,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Treasure Data er $184,181.

