Treasure Data Lønninger

Treasure Data's løn spænder fra $75,750 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $225,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Treasure Data . Sidst opdateret: 10/26/2025