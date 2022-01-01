Virksomhedsoversigt
Proofpoint
Proofpoint Lønninger

Proofpoint's løn spænder fra $72,436 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $543,150 for en Marketing i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Proofpoint. Sidst opdateret: 9/17/2025

$160K

Software Ingeniør
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Revisor
Median $134K
Data Science Leder
Median $420K

Produktleder
Median $225K
Software Engineering Leder
Median $394K
Salg
Median $142K
Forretningsanalytiker
$79.6K
Data Scientist
$72.4K
Finansanalytiker
$112K
Human Resources
$169K
IT-teknolog
$265K
Marketing
$543K
Produktdesigner
$134K
Rekrutterer
$154K
Cybersikkerhedsanalytiker
$127K
Teknisk Programleder
$186K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Proofpoint er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Proofpoint er Marketing at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $543,150. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Proofpoint er $169,150.

