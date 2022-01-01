Virksomhedsoversigt
Docker
Docker Lønninger

Docker's løn spænder fra $104,475 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $499,988 for en Produktdesigner i den høje ende. Sidst opdateret: 9/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $262K
Salgsingeniør
Median $280K
Forretningsdrift
$114K

Kundeservice
$104K
Marketing
$176K
Produktdesigner
$500K
Produktleder
$162K
Salg
$185K
Software Engineering Leder
$250K
Løsningsarkitekt
$202K
OSS

Andre ressourcer