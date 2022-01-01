Virksomhedsoversigt
thredUP
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

thredUP Lønninger

thredUP's løn spænder fra $91,728 i samlet kompensation om året for en Produktmanager i den lave ende til $226,000 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos thredUP. Sidst opdateret: 11/16/2025

Forretningsanalytiker
$134K
Kundeservice
$101K
Marketing
Median $115K

Produktmanager
$91.7K
Softwareingeniør
Median $226K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos thredUP er Softwareingeniør med en årlig samlet kompensation på $226,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos thredUP er $115,000.

