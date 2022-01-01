Under Armour Lønninger

Virksomhedsoversigt
Under Armour's løn spænder fra $32,401 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $284,415 for en Modedesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Under Armour. Sidst opdateret: 9/21/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $128K
Produktleder
Median $96.8K
Data Science Leder
$240K

Data Scientist
Median $118K
Modedesigner
$284K
Human Resources
$172K
IT-teknolog
$165K
Marketing
$162K
Marketing Operations
$86.2K
Maskiningeniør
$123K
Rekrutterer
$107K
Salg
$32.4K
Cybersikkerhedsanalytiker
$163K
Software Engineering Leder
$190K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Under Armour er Modedesigner at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $284,415. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Under Armour er $144,903.

Andre ressourcer