Technicolor
Technicolor Softwareingeniørmanager Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Technicolor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$152K - $177K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$141K$152K$177K$197K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos Technicolor?

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Technicolor in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £147,849. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Technicolor for Softwareingeniørmanager rollen in United Kingdom er £105,606.

