Snap Lønninger

Snap's løn spænder fra $61,215 i samlet kompensation om året for en Tillid og Sikkerhed i den lave ende til $1,472,985 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Snap. Sidst opdateret: 9/6/2025

$160K

Software Ingeniør
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksindgeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

Virtual Reality Softwareingeniør

Forskningsforsker

Data Scientist
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Produktleder
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Software Engineering Leder
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Teknisk Programleder
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Salg
Median $235K

Account Executive

Kundeansvarlig

Produktdesigner
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

UX Designer

Rekrutterer
L3 $146K
L4 $162K

Teknisk Rekrutterer

Marketing
L3 $182K
L4 $251K

Produktmarketing Manager

Programleder
Median $260K
Revisor
Median $150K

Teknisk Bogholder

IT-teknolog
Median $165K
Maskiningeniør
Median $352K
Forretningsanalytiker
$90.5K
Forretningsudvikling
$304K
Kundeservice Operations
$79.9K
Dataanalytiker
$144K
Data Science Leder
$302K
Finansanalytiker
$234K
Hardware Ingeniør
$144K
Juridisk
$120K
Ledelseskonsulent
$377K
Marketing Operations
$176K
Optisk Ingeniør
$527K
Partnerleder
$643K
Produktdesign Leder
$570K
Projektleder
$98K
Cybersikkerhedsanalytiker
$159K
Tillid og Sikkerhed
$61.2K
Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (8.33% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 54% optjenes i 1st-ÅR (4.50% månedligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedligt)

  • 13% optjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

OSS

La compensació total anual mitjana reportada a Snap és $302,575.

