Dropbox Lønninger

Dropbox's løn spænder fra $85,576 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $884,238 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dropbox. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

Produktdesigner
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaktionsdesigner

UX Designer

Produktleder
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Software Engineering Leder
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Data Scientist
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Teknisk Programleder
IC3 $253K
IC4 $314K
Rekrutterer
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Researcher
Median $240K
Produktdesign Leder
Median $426K
Programleder
Median $157K
Salg
Median $180K
Løsningsarkitekt
Median $171K

Data Arkitekt

Cloud Sikkerhedsarkitekt

Administrativ Assistent
$104K
Forretningsdrift
$191K
Forretningsdriftsleder
$151K
Forretningsanalytiker
$198K
Forretningsudvikling
$428K
Stabschef
$111K
Virksomhedsudvikling
$134K
Kundeservice
$85.6K
Dataanalytiker
$197K
Data Science Leder
$667K
Finansanalytiker
$96.5K
Grafisk Designer
$222K
Hardware Ingeniør
$308K
Human Resources
$343K
IT-teknolog
$145K
Juridisk
$196K
Marketing Operations
$180K
Partnerleder
$98.6K
Salgsingeniør
$365K
Cybersikkerhedsanalytiker
$319K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dropbox adalah $242,822.

