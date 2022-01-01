Dropbox Lønninger

Dropbox's løn spænder fra $85,576 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $884,238 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Dropbox . Sidst opdateret: 9/9/2025