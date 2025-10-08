Data Architect kompensation in United States hos Dropbox spænder fra $300K pr. year for IC2 til $336K pr. year for IC4. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Dropbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Dropbox er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)