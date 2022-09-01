Stats Perform Lønninger

Stats Perform's løn spænder fra $34,667 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $135,675 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stats Perform . Sidst opdateret: 9/9/2025