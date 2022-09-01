Virksomhedsoversigt
Stats Perform
Stats Perform Lønninger

Stats Perform's løn spænder fra $34,667 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $135,675 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Stats Perform. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $54.6K
IT-teknolog
$34.7K
Produktleder
$136K

OSS

A função com maior remuneração reportada na Stats Perform é Produktleder at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $135,675. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Stats Perform é $54,571.

