Snap
Snap Softwareingeniør Lønninger i United Kingdom

Softwareingeniør kompensation in United Kingdom hos Snap spænder fra £96.5K pr. year for L3 til £251K pr. year for L5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United Kingdom udgør i alt £188K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Snap's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/5/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L3
Software Engineer(Entry Level)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (8.33% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (2.77% månedligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (2.77% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÅR 1

33%

ÅR 2

13%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Snap er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 54% optjenes i 1st-ÅR (4.50% månedligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (2.75% månedligt)

  • 13% optjenes i 3rd-ÅR (1.08% månedligt)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Inkluderede Stillinger

Mobil Softwareingeniør

Maskinlæringsengeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør

Produktions Softwareingeniør

Sikkerheds Softwareingeniør

Virtual Reality Softwareingeniør

Forskningsforsker

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Snap in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £282,723. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Snap for Softwareingeniør rollen in United Kingdom er £189,272.

Andre ressourcer