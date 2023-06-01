Shortcut Lønninger

Shortcut's løn spænder fra $83,018 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $231,150 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shortcut . Sidst opdateret: 9/19/2025