Shopify Lønninger

Shopify's løn spænder fra $40,655 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $367,054 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shopify . Sidst opdateret: 9/19/2025