Shopify Lønninger

Shopify's løn spænder fra $40,655 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $367,054 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Shopify. Sidst opdateret: 9/19/2025

$160K

Software Ingeniør
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobil Softwareingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Ingeniør

Produktions Softwareingeniør

Data Scientist
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produktleder
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produktdesigner
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Designer

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Software Engineering Leder
L7 $264K
L8 $367K
Kundeservice
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Data Science Leder
L7 $221K
L8 $279K
Finansanalytiker
L5 $90.4K
L6 $121K
Forretningsanalytiker
Median $97.9K
Salgsingeniør
Median $151K
Forretningsdrift
Median $350K
Marketing Operations
Median $102K
Rekrutterer
Median $130K
Løsningsarkitekt
Median $105K

Data Arkitekt

Cloud Sikkerhedsarkitekt

Forretningsdriftsleder
Median $106K
Human Resources
Median $90K
Salg
Median $87.4K
Teknisk Programleder
Median $276K
Teknisk Skribent
Median $66.7K
Forretningsudvikling
Median $326K
Produktdesign Leder
Median $315K
Programleder
Median $150K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $109K
Revisor
$89.6K
Administrativ Assistent
$41K
Stabschef
$109K
Tekstforfatter
$52.6K
Dataanalytiker
$164K
Grafisk Designer
$149K
IT-teknolog
$104K
Ledelseskonsulent
$241K
Projektleder
$69.6K
UX Researcher
Median $100K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Optjeningsplan

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Shopify er Software Engineering Leder at the L8 level med en årlig samlet kompensation på $367,054. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Shopify er $115,356.

